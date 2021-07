O primeiro-ministro António Costa felicitou o judoca Jorge Fonseca pela conquista da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a primeira medalha para Portugal nestas olimpíadas.

«Felicito o judoca Jorge Fonseca que conquistou hoje a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vibramos juntos com esta conquista, a primeira com as cores de Portugal nestes Jogos Olímpicos. Parabéns!», escreveu o primeiro-ministro na rede social Twitter.

O judoca Jorge Fonseca conquistou na manhã desta quinta-feira o bronze na categoria de -100 kg em Tóquio2020, ao vencer o canadiano Shady Elnahas por «waza-ari». Portugal chega, assim, às 25 medalhas em Jogos Olímpicos.