Neymar falou aos jornalistas na antevisão do jogo da meia-final da Liga dos Campeões com o Manchester City e foi questionado sobre o seu futuro no PSG e sobre se sonha ganhar a Bola de Ouro.

«Estou muito feliz com a época que o PSG está a fazer. Sobre a Bola de Ouro, já nem ligo a isso. Não é algo em que penso. Para ser sincero, ‘não estou nem aí’», começou por responder o jogador brasileiro, garantindo:

«Quero é ganhar a Liga dos Campeões porque é isso que vai fazer a diferença na minha vida, na minha carreira. De certeza que no futuro vou olhar para trás e ver que conquistei uma, duas, três ou quatro Champions. Isso é o mais importante.»

Sobre a renovação, Neymar lembra que ainda tem contrato e afirma: «Estamos a conversar e vamos fazer o melhor para todos. Sinto-me muito bem e estou feliz aqui. Talvez esta seja a época em que me sinto mais feliz e confortável no PSG. As coisas vão acontecer naturalmente.»

Neymar admitiu que passou «por dificuldades, de adaptação, de muitas coisas…», quando chegou ao PSG, mas garante que «as coisas foram melhorando».

«Sempre trabalhei muito, sempre treinei muito, sempre fui profissional, apesar de muita gente dizer coisas que não são verdade, mas eu mostro dentro do campo. Sei o que posso fazer, sei do que sou capaz», apontou Neymar.