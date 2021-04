Kylian Mbappé vai falhar o jogo do PSG com o Lens, deste fim-de-semana, e está em dúvida para a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, da próxima terça-feira, devido a uma «contratura nos gémeos da perna direita», como dá conta o boletim clínico do clube francês.

Em conferência de imprensa, o treinador Mauricio Pochettino falou sobre o jogador. «Está com problemas. É um jogador importante para nós e esperamos que não seja grave e volte rapidamente».