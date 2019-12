Bruno Miguel Lage

Estádio da Luz

Av. Eusébio da Silva Ferreira

1500-313 Lisboa

Querido Pai Natal,

Em 2019 fui um bom menino e até ganhei um campeonato, vê lá bem. Portei-me tão bem, mas tão bem, que entrei no quadro de honra. Por isso, se não te importares, gostava muito que Jesus ficasse no Brasil.

Sabes, Pai Natal, eles lá são muito católicos, especialmente durante o mercado de transferências, e a mim ajuda-me a dormir. Ontem foram duas valerianas e um xanax, e mesmo assim não preguei olho a pensar nele. Estou um caco.

Mas o que queria mesmo no sapatinho eram bilhetes para o Festival Panda. E nem é tanto para mim, é mais para os meus meninos, que fazem imensas birras nos jogos da Champions. Não estão habituados a deitar-se tão tarde, coitadinhos.

Quem também faz imensas birras é o Jorge Mendes, quando ponho a jogar outros meninos que não os dele. Se puderes dar-lhe mais um ou dois clubes para ele se entreter, agradecia imenso.

Já agora e se não for pedir muito, orienta-me aí um curso de Muay Thai para o presidente. Aquelas assembleias gerais estão cada vez mais duras e o pobrezinho é obrigado a ir às trombas dos malandros que o agridem verbalmente. Esta malta jovem não respeita ninguém, pá!

Por falar em presidente, também podes dar-lhe o Benfica europeu que ele tanto deseja? Eu não tenho conseguido e já não o posso ouvir mais com essa lenga-lenga. Está velhinho, coitado.

Para terminar, duas coisas rápidas: um corte de cabelo à homem para o Ruben Dias e um bigode a sério para o Chiquinho.

Um abraço deste teu amigo Bruno,

Um Natal glorioso para ti, Ho Ho Ho!

PS. Se por acaso tiveres por aí perdido algum João Félix, eu não me importo de ficar com ele. Tenho um RDT para a troca. É um rapaz muito sossegado. Se o puseres em frente a uma baliza, por exemplo, ele não dá trabalho nenhum.

Sérgio Paulo Conceição

Estádio do Dragão

Via Futebol Clube do Porto

4350-415 Porto

Ouve lá, ó Pai Natal,

Ficas já a saber que não vou à bola contigo, e com esse fatinho vermelho até me dás a volta ao estômago. Devias ser isento a dar presentes, e infelizmente não és. Aposto que o Bruninho Lage recebe tudo o que pede, e eu nem um lateral direito de jeito recebi até hoje.

Para te redimires, sugiro que me dês um Aboubakar em ferro galvanizado, que esta versão de vidro não está a funcionar.

Outra coisa que desejava: saber como se faz para gostar de pessoas. Tipo relacionar-me com outros seres humanos sem lhes querer ir aos focinhos. Isso será mesmo possível ou é apenas um mito urbano?

Eu, por exemplo, não consigo falar com jornalistas ou com o Francisco J. Marques sem querer arrancar-lhes os olhos, ou olhar para o Uribe sem querer cortar-lhe a cabeça.

Por falar no Uribe, tenho um pedido muito especial a fazer-te: será que dava para ele se separar da mulher e ela ficar solteira? Não é para mim, é para um amigo.

Este próximo pedido faz todo o sentido e já vais perceber porquê. Visto esta ser uma das equipas do Porto menos pornográficas dos últimos anos, gostaria muito de receber uma subscrição do Sexy Hot, a filmografia completa da Mia Khalifa, e o clássico «Anita vai ao quartel dos bombeiros». Não é para mim, é para a minha equipa.

Por fim, gostava que me repusesses o stock de gel para o cabelo, e as baterias do Pepe. Ele já não agride ninguém há mais de um ano e estou a ficar preocupado. Já agora, dá para tirares aquele sorriso da cara do Nakajima? Irrita-me.

E pronto, ó Pai Nataleco de meia-tigela, era isto que queria. Se quiseres dar, ótimo, se não quiseres, tou-me a cagar!

Porta-te,

Jorge Manuel Silas

Estádio de Alvalade

Rua Professor Fernando da Fonseca

1501-806 Lisboa

Olá Pai Natal,

Eu sou um rapaz simples e por isso os meus pedidos não são complicados. Acima de tudo, este Natal eu queria uma equipa de futebol. Achas que é possível? Prometeram dar-me uma e até agora nada.

E nem têm que ser grandes craques. Já ficava satisfeito com dois laterais a sério, um central que não fizesse autogolos ou um ponta-de-lança que marcass... um ponta-de-lança, vá, para quê complicar as coisas?

Se preferires, e para te simplificar o serviço, põe-me mais dez Brunos Fernandes no pinheirinho e fica a coisa resolvida.

Ah, quase que me esquecia! Se ainda estiver dentro das tuas possibilidades, também adorava ter um diretor desportivo. Parece que é caro e aqui já não sobrou dinheiro depois de pagar o Rosier.

Outro grande favor que me fazias: se puderes, pões o Jesé mudo? Já nos custa ter que ouvir os assobios das bancadas, ainda temos que levar com o rei do regaetton no balneário? Mal por mal, prefiro os assobios.

Finalmente, o meu último pedido é tanto pessoal como profissional: um transplante capilar. Pessoalmente, já tenho mais entradas do que a nossa defesa quando joga o Ilori. Profissionalmente, os treinadores carecas não duram muito tempo aqui em Alvalade. O último treinador que ficou cá mais épocas tinha risco ao meio e tranquilidade. E eu não tenho nem uma coisa nem outra.

Já agora, por acaso não tens aí algum curso de treinador completo, não? Era só curiosidade.

Boas festas e saudações leoninas

