O Al-Duhail, treinado pelo português Luís Castro, venceu esta segunda-feira em casa do Shamal, em jogo da 7.ª jornada da Liga do Qatar, e passou a partilhar a liderança com o Al Saad, que tem menos um jogo.

Apesar de ter enfrentado o último classificado do campeonato, o Duhail sentiu dificuldades, uma vez que ficou reduzido a dez no início da segunda parte, por expulsão do avançado brasileiro Edmilson Júnior por acumulação de amarelos.

O golo da vitória chegou pouco depois, aos 55 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida pelo avançado queniano Michael Olunga.

Com este triunfo, a equipa de Luís Castro subiu ao topo da classificação, com 18 pontos, os mesmos do que o Al Saad, que só entra em ação na terça-feira.