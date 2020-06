Lewis Hamilton, seis vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, meteu uma máscara no passado domingo e andou incógnito nas manifestações contra o racismo em Londres, sob o lema «black lives matter». O piloto publicou fotografias e vídeos nas redes sociais, manifestando-se «orgulhoso» por ver gente de todas as cores a lutar pela igualdade.

O único piloto negro da Fórmula 1, além da máscara verde, vestiu um t-shirt que dizia «Black is a vibe» [«Preto é vibrante»], muniu-se de um cartaz com a inscrição «black lives matter» e misturou-se na multidão. «Hoje fui até Hyde Park para um protesto pacífico e fiquei orgulhos por ver tantas pessoas, de todas as raças, de todas as classes, a apoiar este movimento. Fiquei orgulhoso por andar por ali, a aperceber-me e a apoiar o movimento black lives matter e a minha herança negra», escreveu Hamilton na conta pessoal no Instaram.

O piloto britânico manifestou-se ainda feliz por ver pessoas de todas as raças a percorrerem as principais ruas de Londres. «Fiquei tão feliz por ver pessoas de todas as idades, exibindo cartazes de Black Lives Matter e dizendo isso tão apaixonadamente quanto eu. Também fiquei feliz em ver tantos apoiantes brancos por aí em nome da igualdade para todos. Foi realmente emocionante. Sinto-me extremamente positivo com a mudança, mas não podemos parar agora. Temos de manter a pressão», acrescentou.

Hamilton publicou fotografias e vídeos da manifestação e deixou mais mensagens. «O vosso silêncio ainda é ensurdecedor. Podem não ser racistas ao ficarem calados, mas precisamos que agora sejam anti-racistas», escreveu.

Hamilton descobriu o mundo da contestação social e, pelos vistos, gostou. «Não podemos ficar calados hoje! Nós precisamos da tua voz. Precisamos que saias da tua zona de conforto e nos apoies, sendo anti-racista e deixando as pessoas saberem de que lado estás nesta luta. Incentive a sua família, amigos e colegas para que possamos continuar a fazer mudanças!», acrescentou ainda.

Não é a primeira vez que Hamilton se envolve pessoalmente numa causa. Ainda há poucos dias, o piloto britânico tinha dirigido duras críticas ao governo espanhol por manter escolas de tauromaquia.