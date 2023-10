A Inglaterra venceu as Ilhas Fiji por 30-24 nos quartos de final do Mundial de râguebi, este domingo, em Marselha.

Os ingleses, sextos classificados do ranking mundial, venciam a 10.ª melhor seleção do mundo ao intervalo por uma diferença de 11 pontos, mas permitiram a reação a 20 minutos do fim. As Ilhas Fiji, que já tinham perdido com Portugal na prova, empataram o marcador a 24, antes de os britânicos voltarem a adiantar-se, graças a um pontapé de ressalto (72m) e uma penalidade (78m).

Um final de jogo de loucos 🤯

Fiji perdia por 14 pontos a vinte minutos do fim e consegue recuperar em apenas 5 minutos 👀#sporttvportugal #RUGBYnaSPORTTV #inglaterra #fiji pic.twitter.com/Cfln8x5Rfh — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) October 15, 2023

Owen Farrell, autor de 20 pontos, foi a grande figura da partida.

A seleção inglesa aguarda agora o resultado do outro encontro do dia, o França-África do Sul, para descobrir quem vai defrontar nas meias-finais, no próximo sábado, Saint-Denis, Paris.