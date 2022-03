Armindo Araújo (Skoda Fabia) é o novo líder do Campeonato Europeu de Ralis, depois de ter terminado o Rali dos Açores na quinta posição.

Na segunda ronda do campeonato, foi o espanhol Efren Llarena, também da Skoda Fabioa que terminou em primeiro, com apenas 2,7 segundos de vantagem sobre outro português, Ricardo Mourta, igualmente da Skoda Fabia.

Simon Wagner, da mesma equipa, foi o segundo classificado, mas com uma distância maior, de 31,4 segundos.

Araújo terminou então na quinta posição, o que lhe permitiu chegar aos 45 pontos, mais três do que Llarena.

«Conseguimos sair daqui com a liderança reforçada no Nacional, que era o nosso principal foco, e somos agora os líderes do Europeu de Ralis. Não foi um rali fácil e sentimos, em algumas especiais, dificuldades em impor o ritmo que queríamos. Lutámos, tentámos tudo, e o trabalho de toda equipa foi recompensado por este desfecho muito positivo para nós. Estamos muito satisfeitos, obviamente», disse no final, citado pela Lusa.