Max Verstappen, da Red Bull, venceu este domingo o polémico Grande Prémio da Arábia Saudita, após mais uma batalha épica com Charles Leclerc, piloto da Ferrari.

Carlos Sainz, companheiro de Leclerc, terminou em terceiro, e Sergio Pérez, que havia saído da pole position, terminou com o seu Red Bull na quarta posição.

No circuito de Jeddah, a primeira parte da corrida foi tranquila, mas um Safety Car provocado por uma batida de Latifi baralhou as contas.

Pérez, até aí líder, caiu no bluff da Ferrari e foi às boxes primeiro. Entretanto, surgiu o tal Safety Car, Leclerc, Verstappen e Sainz pararam nessa altura e ultrapassaram o mexicano.

Com Leclerc na liderança, o monegasco foi gerindo a vantagem sobre Verstappen, mas um um Virtual Safety Car causado por um problema no monolugar de Ricciardo – abandonou aí, tal como Bottas, Fernando Alonso e Albon já no fim – permitiu que o holandês se aproximasse do piloto da scuderia italiana.

Verstappen foi pressionando Leclerc, e depois de uma primeira ultrapassagem que foi prontamente devolvida por Leclerc, conseguiu ultrapassar o monegasco a quatro voltas do fim.

A batalha foi até ao fim, mas o atual campeão do mundo garantiu mesmo a primeira vitória da época, depois da desilusão que foi a corrida no Bahrain.

Mais para trás, George Russell terminou no quinto lugar e terminou à frente do colega de equipa na Mercedes Lewis Hamilton, que foi décimo.

Kevin Magnussen voltou a dar pontos à renovada Haas, ao passo que Lando Norris terminou com o seu McLaren na sétima posição, uma grande recuperação face ao fim de semana passado.