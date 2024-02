A FIFA anunciou, esta quinta-feira, a primeira atualização do ranking de seleções de 2024 e o top-10 não registou qualquer alteração.

Assim sendo, a Argentina continua no primeiro lugar, seguida de França, Inglaterra, Bélgica e Brasil. Portugal mantém-se no sétimo posto.

A Taça Asiática e a CAN proporcionaram algumas subidas na tabela, tais como, o Qatar (+21), a Jordânia (+17), a Nigéria (+14), a Tailândia (+12) e a Costa do Marfim (+10).

Contudo, a seleção que mais lugares subiu no ranking foi Angola, que está agora no 93.º posto. A escalada de 24 posições acontece após a chegada às meias-finais do CAN, sob o comando do português Pedro Gonçalves.