A Federação Equato-Guineense de Futebol (FEGF) suspendeu o avançado Emilio Nsue da seleção, dias depois de este ter arrecadado a Bota de Ouro do CAN, onde foi melhor marcador, com cinco golos apontados.

«Emilio Nsue López, por incorrer em vários episódios de indisciplina graves antes e depois da participação da seleção nacional na 34.ª edição do CAN, é suspenso da seleção nacional até nova ordem», referiu a federação da Guiné-Equatorial, em comunicado.

Além de Nsue, também Iván Salvador foi visado na nota.

A FEGF instaurou um processo disciplinar ao avançado, depois de, no dia a seguir à eliminação no CAN, o jogador ter protagonizado «um desagradável incidente na cidade de Abidjan [na Costa do Marfim] que proporcionou a intervenção da polícia deste país, provocou um notável atraso no regresso à Guiné-Equatorial e causou uma degradação na reputação e imagem, tanto da seleção como do país».