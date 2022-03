O FC Porto continua a ser o principal contribuinte português para o Ranking UEFA, enquanto o Benfica é o melhor da temporada 2021/22.

Nas contas a cinco anos, ou seja, às temporadas que contam para o Ranking que define quantas e quais vagas cada país tem nas provas europeias, o FC Porto contribui com praticamente 30 por cento dos pontos. Para ser-se mais exato, com 29,87.

O Benfica é a segunda equipa dessa lista. Mesmo com a temporada 2017/18, seis derrotas na Champions League, as águias contribuem com 23,6 por cento da pontuação portuguesa. O pódio é fechado pelo Sporting, neste momento: 19 por cento com o Sp. Braga a oferecer 18 por cento.

Os valores reais foram arredondados para a casa décimal

Benfica: o melhor de 2021/22

A melhor época de um clube nestes cinco anos é do FC Porto. Os dragões fizeram 23 pontos em duas ocasiões: 2018/19 e 2020/21. Na corrente época, a melhor pontuação é a do Benfica, com 22,5 pontos. A qualificação para a Liga dos Campeões tem influência nestes números dos encarnados.

Sporting e Sp. Braga somaram 16 pontos ambos, até agora, na temporada, e os dragões 13. A pontuação portuguesa em 2021/22 conclui-se com cinco pontos do Santa Clara e dois do Paços de Ferreira.