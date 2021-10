Num jogo emocionante, o Betis triunfou esta tarde na receção ao Rayo Vallecano, por 3-2.

A jogar em casa, o emblema de Sevilha construiu uma vantagem de dois golos em dois minutos: Moreno fez o 1-0 aos 22 minutos, Juanmi o 2-0 aos 24.

Só que o Rayo não desistiu e conseguiu chegar ao empate: em cima do intervalo, Nteka reduziu para 2-1 e Alvaro Garcia, aos 65 minutos, fez o empate.

No entanto, a 15 minutos do fim, Willian José, de penálti, voltou a dar vantagem aos béticos, naquele que seria o golo da vitória.

No Betis, William Carvalho foi lançado a dez minutos do fim – Rui Silva foi suplente não utilizado –, ao mesmo tempo que Bebé também foi lançado no Rayo – Kevin Rodrigues não saiu do banco.