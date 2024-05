Joselu vestiu a capa de herói improvável do Real Madrid, depois de marcar dois golos, garantir a reviravolta frente ao Bayern Munique e colocar o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, com a hipótese de conquistarem a 15.º da história do clube.

Esta sexta-feira, em declarações à imprensa espanhola, na apresentação do Adidas Padel Tour da Sofinco em Madrid, marca desportiva que o patrocina, o avançado de 34 anos.

«Estou a gostar do que aconteceu comigo nestes dias, mas estou focado para amanhã (jogo frente ao Granada).Ficar no Real Madrid? Falaremos disso no final da temporada», disse o espanhol.

Esta época, emprestado pelo Espanyol, da segunda divisão, Joselu já fez 46 jogos, tendo marcado um total de 17 golos e três assistências. O jogador espanhol tem a possibilidade de ficar em Madrid na próxima temporada, caso o clube queira acionar a cláusula de compra de 1,5 milhões de euros.