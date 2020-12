A temporada do Real Madrid está longe de corresponder à expectativas. Além de estar apenas no quarto lugar do campeonato, a derrota nesta terça-feira com o Shakhtar de Luís Castro complicou as contas dos merengues no que diz respeito à passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Mas, apesar disso, Zinédine Zidane deixou uma garantia após o jogo. «Não penso em demitir-me. Estamos numa má série ao nível de resultados, mas há que seguir em frente. Falta um jogo e temos de ganhá-lo (...) Tenho força e vou dar todo como sempre, tal como os jogadores», afirmou o treinador francês, que analisou o que falhou na Ucrânia.

«Na primeira parte estivemos bem. Se tivéssemos marcado primeiro, o jogo teria mudado muito. O golos deles penalizou-nos muito, porque estávamos a jgoar bem. Tivemos duas ou três oportunidades e rematámos ao poste. Não conseguimos marcar e foi complicado», vincou, queixando-se do resultado. «No outro dia não merecíamos ganhar o jogo do campeonato, mas hoje sim. (...) Pressionámos alto, recuperámos muitas bolas e criámos ocasiões. Não é uma coisa de jogo ou do que os jogadores fazem no campo. A única que nos custa é marcar o primeiro golo que torna os jogos mais fáceis.»