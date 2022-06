Ao terceiro em Madrid, Éder Militão fez a melhor época ao serviço do Real.

Se em termos coletivos o clube venceu o campeonato e a Liga dos Campeões, o defesa contratado ao FC Porto fez mais jogos (51) do que os somados nas duas épocas anteriores juntas (41).

Em entrevista à Marca, o brasileiro falou sobre as saídas de Sergio Ramos e Varane no início da época e de como isso lhe deu confiança para se afirmar no centro da defesa dos merengues.

«Pensei que tinha chegado o meu momento para demonstrar aos adeptos que podiam contar comigo. Fiz uma grande época e demonstrei o porquê de estar no Real Madrid», começou por dizer.

Militão foi confrontado com os 50 milhões que custou quando se mudou do FC Porto para os merengues e que fazem dele o defesa mais caro da história do clube.

«Justifiquei muito bem. Quando cheguei, as coisas não me saíram bem porque tinha à minha frente dois centrais que já jogavam juntos há muito tempo. Mas agora demonstrei verdadeiramente o porquê da minha contratação», defende.

O jogador de 24 anos falou também sobre a dupla que formou com o austríaco Alaba, que chegou no início da época ao clube que se tornou campeão espanhol e europeu.

«Parecia que jogávamos juntos desde sempre. Por tudo o que ganhámos, acredito que somos a melhor dupla do mundo», define.