André Gomes assinou contrato profissional com o Benfica, informaram as águias esta terça-feira, em comunicado no site oficial.

O guarda-redes, juvenil de segundo ano, cumpre a sexta temporada nos encarnados, depois de ter iniciado o seu percurso de formação na Académica de Futebol de Ponte de Lima e de ter passado no CFT de Braga.

Na época passada, o jovem de 16 anos fez seis jogos pelos sub-17 e dois pelos sub-16. Soma ainda seis internacionalizações pelos escalões jovens de Portugal.

Foto de capa: Sport Lisboa e Benfica.