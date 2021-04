Quartos de final da Liga dos Campeões, bom tempo e uma cidade fervilhante como Sevilha. Com este cenário, em termos de normalidade, seriam de esperar milhares de cachecóis e bandeiras a colorirem as ruas dos bairros da Macarena ou de Triana, mas onde estão os adeptos?

Com a pandemia, descobrir um que seja tornou-se uma raridade.

A histórica enchente de 2003, naquela final da Taça UEFA entre FC Porto e Celtic, parece coisa da imaginação num tempo em que a covid condiciona os movimentos e esvaziou as bancadas.

Na fronteira terrestre entre Portugal e Espanha só se passa com um teste PCR negativo e a devida declaração a justificar a deslocação por motivos de trabalho.

Mesmo entradas e saídas da província de Sevilha são controladas pela polícia. A incidência de casos neste território ronda os 150 por 100 mil habitantes (bastante acima dos 65 por 100 mil de Portugal).

Ainda assim, apesar do uso obrigatório de máscara na rua, o comércio e os restaurantes estão abertos até às 22h e 22h30, respetivamente, e há recolher obrigatório a partir das 23 horas.

Turistas? Nem vê-los naquela que é a terceira cidade mais visitada de Espanha – depois de Madrid e Barcelona. São os locais que dão vida às artérias da capital andaluz.

Prognósticos a favor dos dragões à porta do Sánchez Pizjuán

No meio de tudo isto, os quartos-de-final da Champions com duas mãos disputadas de forma inédita no mesmo estádio.

FC Porto e Chelsea defrontam-se hoje, a partir das 20 horas, no Juan Sánchez Pizjuán, onde voltam a medir forças na próxima terça-feira.

Nos jornais desportivos como a Marca o duelo no desterro andaluz não merece mais do que uma cabeça de página, a contrastar com as nove e a manchete dada à vitória de véspera do Real Madrid sobre o Liverpool (3-1).

Em Sevilha, ainda assim, quem gosta de futebol sabe que esta noite FC Porto e Sevilha vão digladiar-se na «Bombonera del Nervión» pelos milhões da Champions como toureiros na Maestranza.

«Espero que o FC Porto ganhe. É um clube com muita história na Europa. Já ganhou duas Champions, certo?», questiona Jaime Montesino, taxista que nos transporta nos pouco mais de quatro quilómetros entre o estádio e o hotel onde está a comitiva do FC Porto, o mesmo onde ficou instalada aquando da conquista da Taça UEFA de 2003.

Por simpatia ou proximidade, em Sevilha os locais com quem falámos nutrem mais simpatia pelos vizinhos portugueses do que pelos milionários e Londres.

«Que ganhe o FC Porto! 3-0 ou 3-1! Pode ser que aconteça ao Chelsea o que aconteceu ontem ao Liverpool com o Real Madrid», diz à porta do estádio do jogo desta noite Nicolás Fernández, que trabalhou durante três anos de norte a sul de Portugal a vender tintas para barcos. Outros, em redor, vão acrescentando prognósticos favoráveis aos dragões.

«Y ‘Pecaito’ como es?», pregunta.

Quem?

«El extremo derecho de Porto…»

[Pausa]

Ah, Tecatito!

«Lopetegui lo quiere…», diz este adepto do Sevilha, treinado pelo ex-treinador dos dragões, curioso sobre o valor de Corona.

Ora, Corona e mais dez fazem parte da equipa provável para esta noite que, a confiar nas previsões climatéricas, se disputará às 21 horas com 21 graus de temperatura (menos três do que na véspera à mesma hora).

Um duelo sem milhares de adeptos a encherem os 43 mil lugares do Sánchez Pizjuán, mas com milhões colados aos ecrãs. E com milhões de euros em jogo.

Como afirmou Sérgio Conceição na antevisão, «não entraremos em campo a pensar que gastámos 25 milhões e o Chelsea 250.»

Há que deixar essas e outras contas para depois dos 90 minutos desta noite.

ONZES PROVÁVEIS:

Estádio Sánchez Pizjuán, Sevilha, 20 horas.

Árbitro: Slavko Vincis (Eslovénia).

FC Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu; Corona, Grujic, Uribe e Otávio; Marega e Luis Díaz.

Chelsea: Mendy; Azplilicueta, Rudiger e Christensen; Marcos Alonso, Kovacic, Jorginho e Reece James; Mount, Werner e Giroud.