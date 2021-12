A Académica recuperou de uma desvantagem de dois golos e empatou no terreno do Mafra (2-2), em jogo da 15.ª jornada da II Liga.

O conjunto caseiro apontou o primeiro golo aos 31 minutos, por intermédio de Andrezinho, que não perdoou na cara de Mika.

Logo no segundo minuto do segundo tempo, após uma jogada de envolvimento, Tomás Domingos centrou para o cabeceamento certeiro de Gui Ferreira. O lateral esquerdo, que até aqui só somava golos na conversão de grandes penalidades, faturou pela quinta vez no campeonato.

A resposta dos estudantes surgiu aos 62 minutos, pelo pé direito do avançado brasileiro Joao Carlos.

Aos 73, Traquina viu o segundo cartão amarelo por travar o contra-ataque do Mafra e a Académica ficou reduzida a dez unidades. Ainda assim, aos 81 minutos, Reko apareceu solto na grande área, na sequência de um canto e cabeceou para o empate.

Com este resultado, a Académica ultrapassa provisoriamente o Varzim e deixa o último lugar, embora some os mesmos pontos dos poveiros. Já o Mafra, continua no sexto posto.