A direção do Benfica reforçou esta segunda-feira o apoio ao plantel e ao treinador Jorge Jesus para o que resta da temporada 2020/2021, confiando no empenho «na luta pela conquista das competições» em que o clube participa.

«Foi analisado o momento desportivo do clube, em todas as suas componentes, tanto no que respeita ao futebol profissional como ao conjunto das modalidades. Em clima de unidade, todos os vice-presidentes se pronunciaram sobre a situação, ficando clara a determinação de, em conjunto com o presidente, manifestarem, interna e externamente, apoio aos atletas e ao treinador», refere o Benfica, em comunicado oficial.

O clube diz ainda que vai dar continuidade à reunião desta segunda-feira, «para acompanhamento das questões em análise, para monitorizar os impactos da crise provocada pela pandemia não só na atividades desportiva, mas também nas finanças do clube».