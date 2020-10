«João Félix dá vida ao Atlético», «João evita uma grande confusão para o Atlético» ou «João Félix lidera com dois golos a reviravolta». Assim viu a imprensa espanhola, nas últimas horas, a exibição do antigo jogador do Benfica ante o Salzburgo, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A imprensa do país vizinho ficou rendida à prestação do português, que assinou dois golos ante a formação austríaca, para colocar os comandados de Diego Simeone no segundo lugar do grupo A, de forma isolada, atrás do Bayern Munique, com quem tinha perdido por 4-0 no primeiro jogo.

Félix jogou, fez jogar e brilhou numa noite em que o seu contributo ficou já espelhado nas manchetes online dos principais periódicos espanhóis.

