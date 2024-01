O treinador do Rio Ave, Luís Freire, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa do Benfica (4-1), em jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Em relação ao que se passou aqui foi uma equipa que entrou personalizada, com identidade, a querer ter a bola. Apesar de não irmos ao mercado há duas janelas, os jogadores do Rio Ave têm qualidade. Pusemos em sentido o Benfica, fizemos um golo muito bonito. Podíamos ter feito mais, o Trubin fez duas boas defesas. Fizemos uma boa primeira parte, os jogadores foram muito corajosos e tínhamos a lição bem estudada. Na segunda parte entrámos logo com duas oportunidades para fazer o 2-1, por infelicidade a bola não entrou. Destacar muito o que os jogadores fizeram enquanto esteve 11 contra 11. Metam-se no lugar do Rio Ave, muitas vezes fala-se do Benfica, Sporting, FC Porto, Sp. Braga, os outros andam aí. Na segunda falta do meu jogador [Aderllan], vai para a rua. Ficámos condicionados, o Benfica faz o 2-1 num lance duvidoso, o Costinha é carregado por trás. E depois 3-1, 4-1, porque o Benfica é melhor e tem bons jogadores. O árbitro não esteve à altura, amanhã [segunda-feira] há reunião na Liga e quero saber o que se vai dizer. Não vamos desequilibrar a balança. A partir da expulsão, Benfica foi melhor, parabéns.

[Sem a expulsão o Rio Ave teria outro resultado?] Não sei, não vou dizer arrogante ao ponto de dizer isso. Sei que 11 contra 11 a minha equipa estava a disputar o jogo. A nossa equipa, que merece o mesmo respeito… às vezes isto parece um campeonato a três ou quatro equipas. Hoje, para o tanto que fizemos, merecíamos justiça de igual forma. Se o Benfica ganhasse 11 contra 11, parabéns. Mas nunca saberemos o que ia acontecer.

[Há falta de qualidade dos árbitros?] Não sei. Vejo é duas equipas do campeonato português a jogar. O que eu sinto é que custa muito estar deste lado, chegar à Luz, sentir que estamos dentro do jogo, mas de repente ficamos fora de jogo. E não fizemos nada de ilegal. Pede-se tempo útil aos treinadores, mas quando se joga, estas coisas acontecem.

[Rio Ave termina a primeira volta sem vitórias fora de casa] Imagine que os clubes não podem vender, nem comprar. E têm de aguentar-se na I Liga, lançar jovens e estar na luta. Estamos a um ponto do nosso objetivo. Com estas condições, o normal seria estarmos fora dessa luta. Nós não. Confio que a equipa a jogar assim conseguirá os pontos que são precisos. Os dois avançados do Benfica custaram 40 milhões de euros, o Rio Ave está a ser negociado por 20 milhões. Acredito que vamos conseguir atingir o objetivo.»