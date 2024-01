Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Estoril:

«O jogo não é difícil de analisar. Conseguimos construir bem o jogo, mas estava a falar alguma ligação. Precisávamos de mais mobilidade e estávamos mais amarrados nas marcações. Quando desbloqueávamos o jogo criávamos perigo, mas as oportunidades foram repartidas. Na segunda parte o Rio ave começou a ter mais jogo, conseguimos libertar o jogo e chegamos ao golo com mérito.

A seguir podíamos ter o jogo mais controlado e podíamos ter feito o segundo golo. Nos últimos minutos o Estoril conseguiu criar mais perigo e acabámos por ser penalizados num detalhe. Trabalhamos muito para desbloquear o Estoril, conseguimos com mérito, podíamos ter feito o 2-0 e acabávamos com o jogo. Depois o jogo ficou partido de um lado e do outro, com muita emoção e pouca cabeça. Durante 70 minutos o Rio Ave fez mais para ganhar o jogo.

[despedida de Guga] O Guga é um excelente profissional, um exemplo de jogador. Num momento difícil do clube, na descida, ele ficou cá, o que mostrou o seu carácter. Fez uma extraordinária época. É um jogador que nos ajudou muito. Desejo-lhe o melhor.

[chegada de Adrien Silva] O mercado fecha e vamos ter o grupo fechado até ao final. É importante manter no grupo o que está bem, manter um balneário muito unido e muito forte. O Adrien é outro jogador que chegou e que nos vai ajudar nesta luta até ao final do ano. É um jogador com qualidade e a carreira, a experiência falam por ele. O que importa é que todos os que chegaram rapidamente fazer um grupo forte e manter-nos unidos como uma família».