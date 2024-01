FIGURA: Heriberto (Estoril)

Entrou ao minuto 65 e esteve sempre muito ativo no ataque estorilista. Participou e concluiu a jogada do golo. Fez a tabela com Rafike Guitane no início do lance e foi à área rematar para golo, no lado contrário de onde estava a jogar, na direita.

MOMENTO DO JOGO: Corte de Aderlan Santos

Um corte que valeu um precioso ponto na luta pela manutenção. Já em cima do minuto 90, João Carlos apareceu completamente solto na área a rematar cruzado para gol… não! Em cima da linha apareceu Aderlan Santos a cortar o esférico e impedir o golo.

OUTROS DESTAQUES

Rodrigo Gomes (Estoril): Vasco Seabra arriscou na parte final da partida e colocou Rodrigo Gomes mais à frente. O extremo, em dois ou três lances, colocou a velocidade em campo e criou o pânico na defesa rioavista. Ficou perto do golo e assistiu João Carlos para o quase golo.

Costinha (Rio Ave): Costinha não sabe jogar mal. Sempre seguro a defender e um perigo a atacar, passou por ele algumas das melhores jogadas dos vilacondenses.