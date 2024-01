O central colombiano Cristian Devenish e o extremo esquerdo neerlandês Amine Rehmi são reforços do Rio Ave até final da época 2023/24, anunciou esta terça-feira o clube de Vila do Conde, da I Liga.

Devenish, de 23 anos, que em Portugal já jogou no Vizela e no Boavista, chega por empréstimo do Atlético Nacional, da Colômbia.

Cristian Devenish

Amine Rehmi, de 21 anos, chega cedido pelo TOP Oss, dos Países Baixos, tendo já esta quarta-feira assistido ao Rio Ave-Estoril, da 19.ª jornada da I Liga, em Vila do Conde.

Amine Rehmi

Guga despede-se no relvado

Já de saída está o médio português Guga, que ao intervalo do Rio Ave-Estoril despediu-se dos adeptos, de forma emocionada, em pleno relvado.

O jogador de 26 anos, há três no Rio Ave, está a caminho de uma nova experiência no estrangeiro, na China, onde vai representar o Beijing Guoan.

