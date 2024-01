Vasco Seabra, treinador do Estoril, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Rio Ave:

«Foi um jogo muito equilibrado na grande parte do tempo. No primeiro tempo o jogo teve uma toada equilibrada, com uma oportunidade para cada lado. Na segunda parte o jogo estava na mesma equilibrado e o golo do Rio Ave desbloqueou o golo. Na parte final quisemos arriscar, conseguimos colocar mais gente na frente e conseguimos dificultar a pressão do rio Ave. Puxamos a nossa equipa para a frente e, de facto, podíamos ter vencido. Fizemos o golo e tivemos a situação do João Carlos, mas essencialmente conseguimos remeter o Rio Ave para trás.

[a equipa já demonstra alguma melhoria fora de casa] Nós temos muitos golos marcados. Os golos sofridos estavam claramente a diminuir. Tivemos jogos em que sofremos mais golos, com o Sporting e o FC Porto, e isso faz com que pareça que a equipa esteja mal na defesa, o que não é verdade. Hoje permitimos muito pouco ao Rio Ave e o golo que sofremos foi de livre. A equipa está estabilizada, não consegue muito espaço entre linhas, consegue controlar a profundidade, mas não tivemos o mesmo discernimento em termos ofensivos porque a nossa fluidez costuma ser mais rápida e eficaz. Na atitude e na mudança tática conseguimos mexer no jogo.

[mudanças no meio-campo] O Mateus é um jogador que tem uma maior dimensão no jogo; o Michel faz as mesmas funções; o Jordan é um jogador mais posicional, com muita qualidade técnica; o Vinícius vai-nos trazer isso também e é refinado tecnicamente; o Mor Ndiaye é um jogador mais físico. Temos diferentes soluções, habitualmente jogamos com dois médios e temos cinco jogadores para essas posições».