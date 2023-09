Em seis jogos, o Rio Ave nunca venceu o Famalicão – quatro empates e duas derrotas –, mas Luís Freire quer «fazer uma nova história» este sábado, no encontro entre as duas equipas.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o técnico dos vilacondenses elogiou o adversário, mas também defendeu a «prata» da casa.

«Estamos cá para fazer uma nova história. Há sempre três resultados possíveis, mas a vitória é o nosso foco. O Famalicão é mais um adversário que queremos ganhar», disse, citado pela Lusa.

«Trabalhámos estas duas semanas para aperfeiçoar o nosso jogo, nomeadamente na parte ofensiva, onde queremos mais qualidade, não só na finalização como na circulação e no entendimento dos espaços. Queremos ser um Rio Ave de posse e a jogar no meio-campo ofensivo», prosseguiu.

O jovem treinador desvalorizou as estatísticas de início de época do Famalicão – melhor defesa, mas apenas três golos marcados: «Tem a melhor defesa e um dos piores ataques [3 golos marcados], mas não acredito muito nisso. Esses números no ataque não equivalem à qualidade e ao poderio que o Famalicão tem nesse setor. São números que valem o que valem. Ainda é muito cedo no campeonato.»

«Ganharam em Braga e estiveram na discussão do resultado em Alvalade, frente ao Sporting. Conseguiram contratações de uma valia relevante e são um candidato assumido às competições europeias. Esperamos as dificuldades naturais de uma rival com poderio reconhecido», defendeu ainda.

Guga está de regresso às opções de Freire, ao passo que Jhonatan e Vítor Gomes continuam lesionados.

O Rio Ave-Famalicão joga-se este sábado, às 15h30.