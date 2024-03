Luís Freire vê na receção ao Sp. Braga uma nova «oportunidade» de os vila-condenses se desafiarem a subir na tabela, sobretudo à boleia do empate caseiro ante o Sporting e na visita ao FC Porto.

«Vamos procurar mostrar a nossa competência e qualidade. Temos recuperado na tabela e, jogando e casa, é mais uma oportunidade e um desafio à nossa ambição de melhorar, até porque temos feito bons jogos contra as equipas que estão em cima», começou por dizer o treinador do Rio Ave, em antevisão à 25.ª jornada da Liga.

Apesar da confiança, Luís Freire reconhece as dificuldades perante um adversário que vem de três vitórias na Liga e não sofre golos há duas jornadas consecutivas.

«Ofensivamente têm muita qualidade e temos de contrariar esse poder de finalização, assim como a organização do Sp. Braga. Estamos preparados para vários cenários, nomeadamente para lidar com a capacidade de pressão», atirou.

Em todo o caso, o conjunto de Vila do Conde não vence há três jornadas, mas vem de dois empates consecutivos, sendo a equipa do campeonato com mais empates (11).

«Até dezembro tínhamos 12 pontos, mas desde janeiro já fizemos 11. Já éramos competitivos, mas agora temos mostrado ainda mais essa capacidade. A chegada de novos jogadores ajudou o grupo a ter mais soluções e a sermos uma equipa diferente, com mais argumentos, mais soluções e maior capacidade. Houve igualdades onde achei que merecíamos mais, mas outras em que não me incomodaram. Num campeonato equilibrado é importante vencer, mas também ir pontuando”, analisou Luís Freire.

Para este jogo com os bracarenses, o treinador ainda não pode contar com o avançado André Pereira, que recupera de lesão.

O Rio Ave, 13.º classificado com 23 pontos, recebe o Sp. de Braga, quarto, com 49 pontos. O jogo arranca às 18h deste sábado, em Vila do Conde