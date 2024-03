A temporada caminha para entrar na reta final e, além dos problemas nas laterais, Roger Schmidt ainda tem dores de cabeça no meio-campo. João Neves tem sido praticamente indiscutível no miolo dos encarnados, mas o seu parceiro de setor tem variado, consoante a dificuldade do jogo, estratégia montada e, sobretudo, rendimento dos colegas.

Orkun Kökcü foi a grande contratação da temporada do campeão nacional, contudo, o médio turco ainda não se impôs na Luz. Ainda assim, é o jogador que mais vezes fez dupla no meio-campo com João Neves: foram 22 jogos com os dois a titulares em simultâneo, com 17 vitórias, dois empates e três derrotas: uma média de 2,4 pontos por jogo.

Já Florentino, que tem dividido o tempo de jogo entre a titularidade e a condição de suplente utilizado, só perdeu por uma vez nos 14 jogos que alinhou de início: foi em casa da Real Sociedad (3-1), na Liga dos Campeões - saiu à meia hora.

Florentino foi titular na quinta-feira, no empate com o Rangers (2-2), onde jogou ao lado de João Neves, a dupla com maior aproveitamento entre aquelas que têm uma amostra de jogos considerável. Nos nove jogos em que coincidiram como titulares, o Benfica venceu sete e empatou dois, tendo conseguido uma média de 2,55 pontos por jogo.

Ou seja, com Florentino e João Neves de início, o Benfica ainda não perdeu. Importa, porém, ressalvar que esta dupla só alinhou em dois jogos de grau de dificuldade mais elevado: a vitória por 2-1 na receção ao Sporting e o empate caseiro com o Inter de Milão (3-3). Na derrota no País Basco, João Neves jogou como lateral-direito.

A terceira dupla mais utilizada de início por Schmidt é João Neves e João Mário, como aconteceu recentemente em Alvalade e no Dragão. Nos quatro jogos em que esta fórmula foi testada, o Benfica conseguiu uma vitória, um empate e duas derrotas, embora a dificuldade dos jogos tenha de ser levada em consideração.

Com Florentino e Kökcü de início, o Benfica venceu sempre: foram três jogos, mas de grau de dificuldade mais reduzido, diante de Gil Vicente, Boavista e Portimonense.

Apesar da amostra reduzida (apenas um jogo), é de referir que o Benfica ainda não venceu com as duplas João Neves-Aursnes e Florentino-João Mário de início.