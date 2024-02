Luís Freire, treinador do Rio Ave, quer dar sequência ao bom momento da equipa e alcançar a primeira vitória fora de casa nesta edição da Liga, já esta sexta-feira (20h15), frente ao Famalicão, na abertura da 22.ª jornada.

Os vila-condenses vêm de uma sequência de quatro jogos sem perder, com destaque para um empate frente ao FC Porto, no Dragão, e uma vitória, na última jornada, com o Casa Pia, que leva Luís Freire a falar no «momento de maior confiança» esta época.

«Nunca estivemos tão preparados para vencer fora de casa. Acredito que podemos conseguir uma sequência de duas vitórias seguidas. Temos sido uma equipa mais consistente, mais focada no processo, e menos na tabela ou nos pontos. Crescemos muito mesmo nos últimos doze desafios», analisou.

Apesar desse bom estado anímico, Luís Freire não quer o grupo relaxado, alertando que «não é por ter 21 pontos e ter subido na classificação» que as dificuldades vão atenuar, lembrando que o campeonato «é uma maratona».

«Está nas nossas mãos sermos uma equipa forte, boa com bola, reativa à perda, organizada, e a saber que o adversário também tem qualidade. Será um duelo muito forte, mas temos condições para ganhar. Tenho essa convicção», desabafou o treinador.

Sobre o Famalicão, Luís Freire desvalorizou um percurso inconstante em termos de resultados dos minhotos e preferiu analisar um adversário «com uma excelente equipa e jogadores».

«Tem um treinador que conhece muito bem a casa e tem feito sempre bons trabalhos. Montou uma equipa muito forte, com capacidade de jogar bem. Em algumas partidas só por mera infelicidade não conseguiu vencer. Acredito que será um jogo muito competitivo, entre duas equipas que precisam de ganhar», referiu.

Sobre a integração dos reforços, muito deles a serem aposta nos últimos onzes iniciais, Luís Freire reconheceu que o plantel tem agora melhores soluções do que na primeira metade da temporada.

«Temos mostrado que somos competitivos e que podemos ganhar pontos contra qualquer adversário. Todos os jogadores estão a trabalhar bem e os que chegaram integraram-se bem, tornando o grupo ainda mais forte. Já temos nove pontos desde janeiro, estamos num bom momento, mas temos de continuar a procurar mais pontos e mais vitórias», desabafou.

O treinador da equipa de Vila do Conde reconheceu, ainda assim, que no capítulo da finalização ainda há trabalho fazer, para melhorar a marca dos 21 golos apontados, uma das mais baixas do campeonato.

«O Famalicão é uma das melhores defesas da Liga, mas acreditamos que podemos melhorar a nossa prestação no último terço. Entrou muita gente nova para essa zona e com algum trabalho as coisas podem correr melhor», concluiu o treinador.

Para este desafio, o treinador apenas não pode contar com o avançado André Pereira, que recupera de lesão.