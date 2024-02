Guga foi oficializado, esta quarta-feira, no Beijing Guoan, confirmando a notícia avançada em tempo oportuno pelo Maisfutebol.

O médio de 26 anos foi um dos cinco reforços apresentados pela equipa comandada pelo português Ricardo Soares.

Guga vai vestir a camisola 8 no conjunto chinês, após quase quatro temporadas ligadas ao Rio Ave, já depois da passagem pelo Famalicão. Formado no Benfica, o médio luso vai ter a segunda aventura no estrangeiro: representou o Panetolikos, da Grécia, em 2018/19.