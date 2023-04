Patrick William, defesa do Rio ave, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Benfica (0-1), em Vila do Conde, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Esteve no momento do jogo quando deixou escapar João Mário no lance do golo…

- Sabíamos que o nosso adversário tinha muita capacidade individual, é uma equipa que está muito bem no campeonato, só tem uma derrota. Não seria fácil travá-lo [João Mário], infelizmente não fui feliz naquele corte, o João Mário levou a melhor e, depois, num ressalto, a bola pegou.

- Mas também temos de destacar o bom jogo da nossa equipa, lutamos frente a frente com eles, fizemos uma boa primeira parte, com mais posse de bola. Na segunda parte tivemos uma boa oportunidade, pelo Boateng. Há que realçar o trabalho da equipa, tivemos um ritmo muito bom, vínhamos também de uma boa sequência. Agora é trabalhar e focar no próximo jogo.

O Rio Ave merecia mais?

- Claro que sim. Lutámos de igual para igual, na primeira parte tivemos mais bola, também tivemos uma ocasião, um golo anulado, mas acredito que poderíamos ter saído daqui com outro resultado.

A boa exibição foi um reflexo do bom momento que o Rio Ave atravessa?

- A confiança é resultado do nosso trabalho. Com muito trabalho, os resultados aparecem. Uma sequência boa faz com que a gente tenha bons jogos e boas exibições também. Hoje poderíamos ter feito um resultado melhor