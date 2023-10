Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 4-0 frente ao Moreirense:

«O jogo explica-se porque nós começamos o jogo bem, a ter bola e a criar oportunidades. A verdade é que esse ascendente durou até ao primeiro golo, que foi uma rotura nas nossas costas. O Moreirense é uma equipa forte no contra-ataque e nós tentamos chegar ao empate e num erro nosso sofremos o 2-0.

Ofensivamente, até estávamos a criar algumas oportunidades. Foi um jogo que se tornou intranquilo por alguns erros individuais. Na segunda parte tentamos lançar o André Pereira, só que hoje o Moreirense matreiro, eficaz, e em contra-ataque dilatou o marcador. A partir do 3-0 o jogo partiu e com uma equipa desmoralizada e os buracos foram aparecendo. Tentámos reagir, mas levamos sempre um soco.

[desagrado dos adeptos] Eu levei 4-0 do Feirense na II Liga e fomos campeões. O ano passado estivemos numa situação difícil e fizemos 40 pontos. Há um ano que não vamos ao mercado e o Luís Freire está aqui para arranjar soluções. Vou continuar a fazer o meu trabalho e os momentos difíceis tornam-nos mais fortes. Este ano jogamos com FC Porto e Sporting cara a cara. Este jogo marca negativamente o nosso trajeto e eu sou o principal responsável. Cabe-me encontrar soluções. Vamos trabalhar para voltar a vencer e a confiança volta mais facilmente.

[intranquilidade do Rio Ave teve a ver com o quê?] O resultado dita as avaliações. Na primeira parte podíamos ter marcado três golos. Não dizer isso é não dizer a história do jogo. O jogo foi desequilibrado pela eficácia do Moreirense. É um jogo e não vamos fazer disto mais do que três pontos. Os adeptos têm direito a não estar satisfeitos».