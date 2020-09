Já confirmados como reforços do Portimonense para a época 2020/2021, os brasileiros Fabrício e Maurício foram apresentados esta quarta-feira, no regresso ao clube algarvio, por empréstimo dos japoneses do Urawa Red Diamonds. O objetivo é ajudar o clube, mas há também ambições mais altas.

Aos 30 anos, Fabrício diz que o regresso «foi uma decisão repentina e com um objetivo muito grande, o de chegar à Liga Europa».

«Acredito que foi a melhor decisão, sabendo que é difícil [chegar à Liga Europa]. Estamos a preparar-nos para concretizar um sonho difícil, mas não impossível. O foco é alcançar esse objetivo nas próximas épocas», referiu o dianteiro, que esteve ligado de 2011 a 2018 ao Portimonense, pelo meio com empréstimos ao Hangzhou Greentown (China) e ao Kashima Antlers (Japão).

Já Maurício, que além do Portimonense na época 2014/2015, jogou no FC Porto B e no Marítimo em Portugal, manifestou a sua vontade de ajudar o clube. «Estou num momento muito bom e em condições de poder ajudar, pondo ao serviço da equipa toda a minha experiência, para ajudar um clube que sempre demonstrou carinho. Foi uma escolha pessoal, embora tenha tido outras propostas», disse o atleta de 28 anos, citado pela Lusa.

Do lado da SAD, o presidente, Rodiney Sampaio, afirmou que os jogadores foram cedidos «a título de empréstimo e por uma época» pelo Urawa e que «as contratações não estão fechadas».