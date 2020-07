Rodrigo Caio, jogador do Flamengo, deu uma entrevista ao programa Troca de Passes do canal brasileiro Sportv na qual fez um paralelismo entre a decisão que o treinador português tem de tomar e a que o próprio tomou quando decidiu representar o Mengão.

«É uma decisão muito delicada. Eu relaciono muito isto com a decisão que eu tomei quando saí do São Paulo. A decisão da minha vida, da minha carreira. Vim para um grande clube onde tive a oportunidade de relançar a minha carreira. Em relação ao Jorge, o que ele nos passa é uma tranquilidade muito grande», referiu o central, resgatado por Jorge Jesus ao São Paulo.

«Ele não deixa transparecer em nenhum momento tudo o que está a acontecer, tudo isso que vem sendo falado. Claro que estamos na expectativa, sem saber o que pode acontecer, mas uma coisa é certa: é uma decisão muito pessoal e não nos cabe dizer alguma coisa ou decidir por ele.»

Rodrigo Caio mostrou-se ainda agradecido por tudo o que o treinador tem feito pela equipa com mais adeptos do Brasil.

«O que ele nos proporcionou em pouco mais de um ano foi coisas magnífico. A decisão que ele tomar, temos que respeitar. Nós torcemos muito para que ele fique porque ele é a engrenagem desta equipa. Ele fez com que todos os jogadores encaixassem em cada momento dos jogos, e em todas as conquistas que tivemos. Queremos muito que ele fique, mas ele tem de tomar essa decisão com a cabeça tranquila porque, independentemente do que ele decidir, vamos estar com ele», terminou, na entrevista à margem da vitória do Flamengo no campeonato Carioca.