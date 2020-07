O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, foi questionado sobre o interesse do Benfica em Jorge Jesus e sobre as notícias que davam conta de que o clube encarnado também quer Bruno Henrique e Gerson.

«Façam o cheque. Só um aí tem cláusula de 60 milhões de euros», disse o dirigente ao UOL Esporte em relação aos jogadores, acrescentando:

«Estou confortável e tranquilo, não chegou nada. Se quiserem, paguem a cláusula.»

O responsável falou também sobre Jorge Jesus, dizendo: «O Mister tem contrato. Se houver uma situação diferente, vemos. Ele não falou comigo, eu também não.»