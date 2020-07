É o tema do momento no Flamengo: Jorge Jesus fica ou regressa ao Benfica?

Depois de Vitinho, Willian Arão também abordou a situação do treinador português. Em entrevista à Fox Sports, o médio brasileiro garantiu não ter nenhuma informação privilegiada e disse que a equipa respeitará a decisão de Jesus, seja qual fora.

«Se Jesus fica? É o que toda a gente quer saber e nós também. Não tenho nenhuma informação privilegiada, não sei de nada, até onde sei ele é treinador do Flamengo», começou por dizer.

«Esperamos que ele permaneça, é um grande treinador e uma grande pessoa, mas respeitamos a decisão dele. Nós entendemos o lado dele, mas torcemos e estamos a fazer de tudo para que ele fique e fique feliz», prosseguiu.

Arão confessou que o grupo de trabalho tem feito uma «pressão boa» para que Jesus fique: «Obviamente, fizemos uma pressão grande, e estamos a fazer uma pressão boa. Também não queremos que ele fique aqui infeliz. Queremos que ele fique e fazemos de tudo para isso. No treino de manhã [de quarta-feira, antes do jogo com o Fluminense] não tivemos nenhuma conversa desse tipo, tivemos conversas normais, era uma final e não podíamos perder o foco. Foram conversas normais, que temos sempre, mesmo depois do jogo não falámos nada.»

«Não acredito que tenha sido no sentido de despedida, acho que era mais de gratidão por mais um título conquistado», disse ainda, sobre o abraço entre Jesus e Gabriel Barbosa.