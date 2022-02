O FC Porto inscreveu Rúben Semedo, Galeno, Fernando Andrade e Roko Runje no último dia do mercado de transferências. O último nome surpreendeu os adeptos portistas, embora soe a familiar.



Roko Runje é filho do treinador de guarda-redes dos dragões, o croata Vedran Runje, que chegou ao FC Porto no início da temporada.



O novo guardião do FC Porto, que deverá reforçar a equipa B, tem 20 anos e defendia a baliza do HNK Cibalia, no segundo escalão do futebol croata.