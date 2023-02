A Roma perdeu na Áustria diante do Salzburgo (1-0) e está em desvantagem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Após o jogo, José Mourinho lamentou as ocasiões de golo desperdiçadas pelos giallorossi.

«Dominamos o jogo. Foi um jogo tranquilo para o Rui Patrício, falhámos golos incríveis. Sofrer um golo no último minuto é injusto, mas não há nada que possamos fazer», disse o técnico luso.

«Temos de colocar a bola lá dentro. Sabemos quem somos, conhecemos as nossas qualidades e conhecemos os nossos limites. Enquanto dermos tudo o que temos, nunca direi palavras negativas», acrescentou.

Mourinho explicou ainda a substituição de Paulo Dybala ao intervalo.

«Dybala disse-me que não podia jogar a segunda parte. Pode ser uma lesão ou ele parou por precaução, não sei», atirou.