O Conselho da União Europeia (UE) adotou esta terça-feira, formalmente, o quarto pacote de sanções económicas e individuais à Rússia devido à invasão da Ucrânia, que inclui medidas restritivas ao oligarca Roman Abramovich, proprietário do Chelsea que tem passaporte português.

«Roman Abramovich é um oligarca russo que tem uma forte ligação com Vladimir Putin. Tem acesso privilegiado ao presidente e também uma relação muito boa com ele. Esta ligação ao líder russo ajudou-o a manter a sua considerável riqueza. Ele é acionista maioritário do grupo de aço Evraz, um dos principais pagadores de impostos na Rússia», justifica o Conselho da União Europeia, acrescentando que Abramovich é «um dos principais homens de negócios da Rússia envolvidos em setores de negócio que garantem uma substancial fonte de receita para o Governo russo.»

A inclusão de Abramovich na lista de pessoas singulares e coletivas algo de sanções do bloco europeu na sequência da agressão militar russa à Ucrânia – que já contemplava 862 pessoas e 53 entidades – coincide com a abertura de uma investigação em Portugal para comprovar se existem irregularidades na concessão da nacionalidade portuguesa ao empresário russo, por este ser descendente de judeus sefarditas.

A CNN Portugal recorda que Abramovich já havia sido, entretanto, sancionado no Reino Unido, o que forçou a suspensão da venda do clube, anunciada pelo multimilionário pouco após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Canadá e a Austrália também decidiram impor-lhe sanções pela sua proximidade ao Kremlin.