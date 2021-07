Ainda agora começou o campeonato na Roménia e já há um sério candidato a golo da competição.

Olimpiu Morutan, do Steaua Bucareste, marcou o primeiro golo da competição no jogo frente à Universidade de Craiova. O golo surge no seguimento de um lançamento de linha lateral, aos sete minutos de jogo. Morutan recebeu a bola, conduziu até ao meio e, longe, mas enquandrado com a baliza, rematou forte e colocado para um golo de grande categoria.

A partida, a contar para primeira jornada do campeonato da Roménia, terminou com vitória do Steaua Bucareste por 4-1.