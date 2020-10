Cristiano Ronaldo regressou nesta quarta-feira a Itália e vai ficar em isolamento em Turim, depois de ter acusado positivo à Covid-19. Mesmo à distância, o avançado português fez questão de demonstrar o seu apoio à seleção nacional.



Sorridente, equipado com a camisola da seleção e com a imagem do Estádio de Alvalade como pano de fundo, Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais.



«É como se estivesse aí! Vamos Malta! Força Portugal!»