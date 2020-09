Cristiano Ronaldo, capitão da seleção, chegou nesta terça-feira aos 101 golos com a camisola de Portugal e falou à RTP sobre o feito.

«Estou muito feliz pela vitória e por continuar este caminho. Atingir a marca dos 100 – e depois os 101 - com dois golaços deixa-me muito feliz. Agora, o futuro a Deus pertence. Eu sinto-me bem e contente por jogar neste lote com jogadores jovens. Para o mister não há palavras, é alguém que me conhece há muitos anos. E agora tenho que desfrutar do momento.»

[Já a pensar nos 109, do recorde mundial, e não 102]

«O recorde será passo a passo, sem viver com obsessão porque os recordes aparecem com naturalidade.»

[sobre o problema que o afastou do jogo com a Croácia]

«Quando tive o problema, sabia que podia recuperar para o segundo jogo. Sabia que iamos jogar bem com a Croácia, estando eu ou não. O plantel é demasiado bom e ninguém é imprescindível. Correu bem, primeiro para a equipa e depois também deu para mim.»