Foram vários dias altamente preenchidos, mas agora Ruben Amorim já não tem de dividir o tempo entre a academia de Alcochete e a Cidade do Futebol.

O treinador do Sporting já terminou as aulas do curso UEFA PRO, e agora pode gerir melhor os trabalhos de pré-época, até porque a equipa leonina inicia domingo um estágio em Lagos (Algarve).

O curso de nível IV ainda não está concluído, mas Amorim já não tem mais aulas, que partilhava com colegas como César Peixoto ou Abel Xavier. Agora falta é apresentar o trabalho final, pelo que só lá para dezembro será possível ter o diploma na mão.

De recordar que o curso UEFA PRO é o patamar exigido aos treinadores principais da Liga, mas Amorim ficou habilitado a assumir esse papel assim que foi admitido no curso, o que sucedeu em janeiro.

[foto: instagram César Peixoto]