Rúben Amorim garante que não se sente perseguido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que abriu um processo disciplinar ao treinador do Sporting, ao adjunto Emanuel Ferro e à própria SAD leonina.

Em causa, ao que o Maisfutebol apurou, está o papel do técnico no banco, no jogo com o Belenenses, tendo em conta que está inscrito como adjunto (e Emanuel Ferro como técnico principal).

«Não me sinto nada perseguido. Às vezes, quando somos jogadores, pensamos isso dos treinadores. Não tenho nada esse sentimento. Tenho mais visibilidade no Sporting. Tenho nível para treinar o Sporting mas não tenho nível para ser treinador principal, e isso cria problemas à nossa equipa técnica. Tenho mais visibilidade no Sporting, e isso tem coisas boas e más», começou por dizer.

«Às vezes custa um pouco a entender, pois tivemos algumas conversas com o quarto árbitro… É um estádio difícil. Mesmo que eu quisesse falar com o Emanuel, teria de ir a meio do caminho. Mas as coisas são como são. Instauraram o processo e há que aceitar, e o Sporting também ajudará nesse processo», acrescentou, na antevisão do jogo com o Sp. Braga.