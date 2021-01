Na antecâmara do duelo entre Sporting e Sporting de Braga, para a 12.ª jornada da Liga, Rúben Amorim foi questionado se ainda sonhava com a contratação de Paulinho aos «arsenalistas».

O interesse leonino já vem do verão, de resto, e nesse sentido o técnico foi questionado também sobre a eventualidade do jogo mexer com o estado de espírito do avançado.

«Têm de perguntar isso ao treinador do Braga, que está diariamente com ele. Faz parte do futebol. Vejo isso com naturalidade. Mas não sou treinador do Paulinho, essa pergunta deve ser feita ao treinador do Braga», começou por dizer Amorim, em conferência de imprensa.

«Se o Paulinho ainda é um sonho? Não tenho sonhos. O meu sonho é já amanhã, vencer o Braga. Não controlamos o mercado, como já disse. Se entrar alguém, será para o projeto do Sporting. Já sabem a minha ideia», acrescentou.