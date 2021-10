O Sporting voltou a treinar nesta quarta-feira, um dia depois de ter vencido o Famalicão, na Taça da Liga. Tiago Tomás é a única baixa no plantel.

O avançado esteve ausente da sessão e fez apenas tratamento.

Como é costume, Ruben Amorim colocou os titulares do jogo da véspera a fazer trabalho de recuperação, enquanto os outros elementos, com vários jogadores da formação incluídos, a realizarem a sessão no relvado.

O Sporting defronta o Vitória, de Guimarães, em Alvalade no sábado.