O Sporting cumpriu na manhã deste sábado mais um treino em Alcochete, na véspera do jogo frente ao Nápoles, a contar para o Troféu Cinco Violinos.

Rúben Amorim contou com todo o plantel à disposição, mas com um asterisco em Luiz Phellype: o avançado, operado no início do ano ao joelho, trabalhou sob vigilância médica, segundo informam os leões.

A partida com o Nápoles está agendada para este domingo, a partir das 19h30, no Estádio José Alvalade.