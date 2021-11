A Croácia, atual vice-campeã do mundo, garantiu na tarde deste domingo a qualificação direta para o Mundial 2022 de futebol, no Qatar, ao vencer a Rússia por 1-0 na decisão pelo primeiro lugar do grupo H, atirando os russos para o play-off.

Num jogo em que foi globalmente superior ao adversário e no qual precisava mesmo de vencer para tirar o primeiro lugar à Rússia, a formação croata chegou ao único golo do encontro aos 81 minutos, numa infelicidade de Fedor Kudryashov, que fez autogolo após um cruzamento vindo do lado esquerdo.

Com este desfecho, a Croácia torna-se a sétima seleção apurada para a fase final do Mundial 2022. Encerra a fase de grupos com 23 pontos, mais um do que a Rússia.

O autogolo que decidiu o Croácia-Rússia:

Nos outros jogos, a Eslováquia despediu-se da qualificação com uma goleada por 6-0 na deslocação a Malta, que lhe permitiu terminar no terceiro lugar. Ondrej Duda foi a grande figura dos visitantes, ao fazer um ‘hat-trick’, aos oito, 69 e 81 minutos. Albert Rusnak bisou (6m e 16m) e Vernon De Marco também marcou (72m). O jogo ficou ainda marcado por duas expulsões por acumulação de amarelos na equipa da casa, a Camenzuli (47m) e a Teuma (51m), quando havia 0-3 no marcador.

A Eslovénia recebeu e venceu Chipre, por 2-1, com os golos de Miha Zajc (48m) e Gnezda Cerin (84m) a ditarem o triunfo dos locais. Kakoulis reduziu ao minuto 89.