A França arrasou o Cazaquistão com uma goleada por 8-0, este sábado, no Parc des Princes e carimbou a presença no Mundial do Qatar em 2022.

Kylian Mbappé esteve imparável no primeiro tempo e por volta da meia hora já tinha faturado por três vezes, completando o primeiro 'hat trick' da carreira ao serviço da seleção. Mas o avançado do PSG não iria ficar por aqui.

No arranque do segundo tempo, Mbappé assisitiu Karim Benzema, que elevou a vantagem gaulesa, aos 55 minutos. Pouco depois, o capitão do Real Madrid aproveitou uma boa incursão de T. Hernández para bisar no encontro.

Adrien Rabiot, que entrou no decorrer da segunda parte, subiu mais alto que a defesa cazaque e cabeceou para o fundo das redes, aos 75. Os franceses ainda não estavam satisfeitos e Antoine Griezmann, aos 84 minutos, após sofrer uma entrada dura dentro da grande área, converteu de forma irrepreensível a grande penalidade.

Os golos de Mbappé até pareciam ter ficado reservados apenas para a primeira parte, mas o camisola 10 da formação gaulesa voltou a marcar, a três minutos do final do encontro.

A seleção francesa selou o apuramento para o Campeonato do Mundo no Qatar com categoria e procura revalidar o título mundial conquistado em 2018, na Rússia.